Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) - Betrunken auf der Autobahn unterwegs - Führerschein beschlagnahmt (14.03.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am späten Freitagabend von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden.

Gegen 23:30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen Renault Captur, der auf der Autobahn 81 bei Sulz in extremen Schlangenlinien fuhr und dabei die gesamte Fahrbahnbreite inklusive Standstreifen nutzte. Anhand des Kennzeichens konnte der Renault im Bereich der Kreisstraße 5500 festgestellt und schließlich in der Unteren Straße in Oberndorf angehalten werden.

Der 53-jährige Fahrer zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und veranlassten eine Blutprobe im Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell