Tuttlingen (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstagnachmittag einen geparkten Volvo beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr parkte ein 21-Jähriger einen braunen Volvo V40 am Fahrbahnrand vor einem Wohnhaus in der Straße "Am Eichbühl" ...

