POL-KN: (Rottweil) - Geparkter Mercedes beschädigt - Verursacher flüchtig (15./16.03.2025)

Oberndorf am Neckar (ots) - Ein betrunkener Autofahrer ist am späten Freitagabend von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen 23:30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen Renault Captur, der auf der Autobahn 81 bei Sulz in extremen Schlangenlinien fuhr und dabei die gesamte Fahrbahnbreite inklusive ...

