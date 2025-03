POL-KN: (Konstanz) Vandalismus auf der Sportanlage der Pestalozzischule - Unbekannte verursachen rund 2.000 Euro Schaden (29.03.2025)

Konstanz (ots) - Am späten Samstagabend sind in der Schwaketenstraße Randalierer unterwegs gewesen. Gegen Mitternacht liefen mehrere Jugendliche auf der Schwaketenstraße in Richtung Wollmatinger Straße. Dabei warfen sie Fahrräder gegen geparkte Autos und Steine gegen die Scheibe einer Bushaltestelle. Anschließend stiegen sie in einen Bus der Linie 2 in Richtung ...

mehr