Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, L191, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall auf der L 191 - eine Person verletzt (30.03.2025)

Engen, L191 (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagmittag auf der Landesstraße 191 zwischen Welschingen und Engen ereignet hat. Gegen 14 Uhr fuhr eine 38-Jährige mit einem Opel Corsa von Engen in Richtung Singen. Kurz vor der Ortseinfahrt Welschingen bemerkte die Frau zu spät das der Verkehr stockte und prallte in das Heck eines vorausfahrenden Peugeot eines 24-Jährigen. Infolge der Kollision erlitt sie Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von je etwa 5.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die demolierten Wagen.

