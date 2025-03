Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Einmündung Riedstraße/Fürstenbergstraße - 10-Jährige verletzt (30.03.2025)

Konstanz (ots)

Ein Kind ist bei einem Unfall an der Einmündung der Riedstraße auf die Fürstenbergstraße am Sonntagabend verletzt worden. Ein 10 Jahre altes Mädchen fuhr mit dem Fahrrad auf dem Gehweg linksseitig der Fürstenbergstraße in Richtung Radolfzeller Straße. An der Einmündung zur Riedstraße überquerte sie die Fahrbahn und stieß dabei mit einem entgegenkommenden, nach rechts auf die Riedstraße abbiegenden Toyota eines 53-Jährigen zusammen. Das Mädchen stürzte, verletzte sich aber nur leicht. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte sie vor Ort.

