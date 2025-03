Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Randalierer in der Schwaketenstraße unterwegs (30.03.2025)

Konstanz (ots)

Am späten Samstagabend sind in der Schwaketenstraße Randalierer unterwegs gewesen. Gegen Mitternacht liefen mehrere Jugendliche auf der Schwaketenstraße in Richtung Wollmatinger Straße. Dabei warfen sie Fahrräder gegen geparkte Autos und Steine gegen die Scheibe einer Bushaltestelle. Anschließend stiegen sie in einen Bus der Linie 2 in Richtung Buhlenweg.

Die Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht bekannt. Zu den Jugendlichen ist lediglich bekannt, dass sie Jogginghosen und Caps trugen.

Sachdienliche Hinweise auf die Randalierer nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

