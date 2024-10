Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann prügelt auf Kioskbesitzer ein

Mannheim (ots)

Eine Jugendliche wollte am Sonntag gegen 14:30 Uhr an einem Kiosk am Paradeplatz Bier kaufen. Aufgrund des Alters des Mädchens verweigerte der Kioskbetreiber die Abgabe. Kurze Zeit später erschien der 21-jährige Freund der Jugendlichen und redete wütend auf den 27-jährigen Kioskbetreiber ein. Der 21-Jährige warf die Auslage zu Boden und versuchte sein Gegenüber zu packen. Schließlich schlug der Aggressor mehrfach mit der Faust auf den 27-Jährigen ein. Passanten wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam, trennten die beiden Männer und verständigten die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt konnte den 21-jährigen Tatverdächtigen kurze Zeit später vorläufig festnehmen. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung verantworten.

