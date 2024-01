Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Täter flüchteten

Uelsen (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag gegen 17.45 Uhr in eine Werkstatt an der Rudolf-Diesel-Straße in Uelsen eingebrochen. Dort hatten sie es mutmaßlich auf Werkzeug abgesehen. Während der Tat wurden sie von einem Zeugen gestört und flüchtete in einem Pkw in unbekannte Richtung. . Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

