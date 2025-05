Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Durchsuchung wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Offenburg (ots)

Bei einer Jugendschutzkontrolle am Dienstagnachmittag in der Nordoststadt konnten Beamte der Bereitschaftspolizei bei einem Heranwachsenden etwa 70 Gramm Cannabis, einen Teleskopschlagstock und Bargeld im vierstelligen Bereich auffinden. Die Stückelung des Bargeldes wies auf einen Handel mit Betäubungsmittel hin. Ein 16-jähriger Begleiter hatte eine Kleinmenge Marihuana bei sich, die er der Polizei aushändigte. Bei dem 18-Jährigen folgte im Anschluss, auf Anordnung des Amtsgerichts Offenburg, eine Wohnungsdurchsuchung. Hierbei konnte in der Wohnung etwa 500 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Den Heranwachsenden erwartet nun eine Anzeige wegen des Besitzes und Handeltreibens mit Betäubungsmittel. /vo

