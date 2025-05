Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, Nonnenweier - Frau in Notsituation geholfen

Schwanau (ots)

Dank der Aufmerksamkeit eines Anwohners sowie dem beherzten Agierens der Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdiensts konnte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche eine ältere Frau erfolgreich aus einer hilflosen Lage befreit werden.

Beamte des Polizeireviers Lahr wurde gegen 3:40 Uhr durch einen Anwohner auf Hilfeschreie aus der Nachbarschaft aufmerksam gemacht. Zusammen konnte der Ursprung der Rufe schnell lokalisiert werden. Da auf Klingeln die Tür nicht geöffnet wurde, wurde kurzerhand eine Leiter organisiert. Ein Beamter bestieg diese und drückte einen geschlossenen Rollladen eines Hauses in der Mühlenstraße hoch, um einen Blick in die Wohnung einer 87-Jährigen zu werfen. Da weder Sichtkontakt zu der Bewohnerin hergestellt noch die Wohnung betreten werden konnte, wurde die Feuerwehr Schwanau sowie der Rettungsdienst hinzugerufen. Nachdem die Haustür geöffnet wurde, konnte die schwer gestürzte Dame gefunden und erstversorgt werden. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Auch die beiden Hunde der Dame, welche sich ebenfalls in der Wohnung befanden, wurden durch die Beamten des Polizeireviers Lahr versorgt sowie deren weitere Unterbringung organisiert.

In dem Zusammenhang ein Hinweis der Polizei:

Achten Sie aufeinander! Helfen und unterstützen Sie sich gegenseitig und achten Sie besonders auf ältere oder gesundheitlich angeschlagene Personen in ihrem sozialen Umfeld. Bleiben sie in Kontakt, bieten Sie Ihre Hilfe an und haben Sie ein Auge oder wie in diesem Fall ein Ohr auf ihre Mitmenschen.

