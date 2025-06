POL-MI: Alkoholfahrt endet am Baum

Lübbecke (ots) - (TB) Zwei nächtliche Überfälle in Wohnungen beschäftigen derzeit die Ermittler der Kriminalpolizei. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Zunächst suchten die bisher Unbekannten in der Nacht zu Mittwoch (25.06.) eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Osnabrücker Straße heim. Hier wurde gegen 02:30 Uhr eine der beiden Mieterinnen (57 und 62) durch mutmaßliche Tritte gegen die Wohnungstür aus dem Schlaf gerissen. Kurz darauf sind drei ...

mehr