POL-MI: Nächtliche Überfälle

Lübbecke (ots)

(TB) Zwei nächtliche Überfälle in Wohnungen beschäftigen derzeit die Ermittler der Kriminalpolizei. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise.

Zunächst suchten die bisher Unbekannten in der Nacht zu Mittwoch (25.06.) eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Osnabrücker Straße heim. Hier wurde gegen 02:30 Uhr eine der beiden Mieterinnen (57 und 62) durch mutmaßliche Tritte gegen die Wohnungstür aus dem Schlaf gerissen. Kurz darauf sind drei maskierte Personen in die Räumlichkeiten eingedrungen und bedrohten zunächst die 57-Jährige mittels eines Messers und forderten die Herausgabe von Bargeld. Ohne an Beute zu gelangen, flüchteten die Einbrecher. Die Überfallenen alarmierten die Polizei.

Der zweite Überfall ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag (26.06.). Zunächst schlugen die Täter gegen zwei Uhr die Scheibe eines Küchenfensters in einem Mehrfamilienhaus im Kutscherweg ein. Hierdurch verschafften sich zwei unbekannte Täter Zugang zur Wohnung einer 67-Jährigen. Auch in diesem Fall wurde die Bewohnerin von den Tätern aus dem Schlaf gerissen und von den Eindringlingen mit einem Messer bedroht. Die Räuber durchsuchten die Wohnung, wobei sie einen geringen Bargeldbetrag sowie eine Halskette erbeuteten. Beide konnten unerkannt entkommen.

Nun setzten die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zu den Tatzeitpunkten sowie zuvor in den beiden Straßen und dem Umfeld verdächtige Beobachten gemacht hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die hiesigen Ermittler zu wenden.

