Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mit Leichtkraftrad geflüchtet - Jugendliche in Gartenhütte gestellt

Porta Westfalica (ots)

(DM) Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Mittwochnachmittag im Rahmen der Streifentätigkeit ein mit zwei Personen besetztes Leichtkraftrad auf. Das Duo sollte kontrolliert werden und flüchtete, konnte jedoch später gestellt werden.

Der Fahrer bog gegen 15:00 Uhr vom Kirchweg in die Lindenstraße ein, hinter ihm saß eine weitere Person. Beide trugen keinen vorgeschriebenen Schutzhelm. Nach dem augenscheinlichen Erkennen des Streifenwagens beschleunigte der Kradfahrer deutlich und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Anhaltezeichen der Polizeikräfte ignorierend, entfernte er sich in Richtung Eibenweg und weiter über den Tulpenweg. Dabei überholte er andere Verkehrsteilnehmer.

In Höhe des Tulpenwegs, in einem für Autos nicht befahrbaren Bereich, sprangen beide Personen vom motorisierten Zweirad ab und setzten ihre Flucht fußläufig fort. Kurze Zeit später konnten sie im Rahmen der Fahndung durch die Einsatzkräfte in einer Gartenhütte in der Jasminstraße gestellt und vorläufig festgenommen werden. Weitere Einsatzkräfte konnten das Fluchtfahrzeug auffinden und ermitteln, dass das Leichtkraftrad entwendet wurde.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei männliche Jugendliche aus Porta Westfalica im Alter von 16 und 14 Jahren. Als wäre dem nicht schon Genüge getan, zeigten sich beide gegenüber den Einsatzkräften uneinsichtig und verhielten sich provokant. Zur Identitätsfeststellung wurden sie zur Polizeiwache Minden gebracht.

Der 16-jährige Fahrer ist polizeibekannt und bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Bei ihm wurde eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Diebstahls.

