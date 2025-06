POL-MI: E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall

Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Ein hoher Sachschaden entstand am frühen Montagabend bei einem Brand in Bad Oeynhausen. Dazu meldete man Polizei und Feuerwehr gegen 17.30 Uhr ein ausgebrochenes Feuer auf einem Grundstück im Bettina-Brentano-Weg. Zuvor hatten Zeugen Rauch aufsteigen sehen, das Feuer bemerkt und daraufhin den Notruf gewählt. Einsatzkräfte der Feuerwehr bekämpften in der Folge den in Abwesenheit der ...

