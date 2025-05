Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrerin bei Sturz verletzt

Kallmerode (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 68 Jahre alte Fahrradfahrerin am Sonntag im Eichsfeldkreis. Sie war gegen 14 Uhr auf dem Radweg aus Richtung Kallmerode unterwegs und beabsichtigte auf den Radweg in Richtung Beuren abzubiegen. In der Kurve kam die Fahrradfahrerin aus bisher ungeklärter Ursache zu Fall. Die Radfahrerin wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

