POL-NMS: 241217-1-pdnms Vollsperrung L 328 Höhe Brammer nach Verkehrsunfall

Quarnbek / Melsdorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Im ersten Fall sind unbekannte Täter am 14.12.2024 zwischen 12.00 - 17.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Quarnbek eingestiegen. Vermutlich versuchten die Täter zunächst, über eine Tür im Wintergarten des Hauses in das Haus einzubrechen, ...

mehr