Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241216-2-pdnms Zeugen nach Einbrüchen in drei Einfamilienhäuser in Quarnbek und Melsdorf gesucht

Quarnbek / Melsdorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Im ersten Fall sind unbekannte Täter am 14.12.2024 zwischen 12.00 - 17.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Quarnbek eingestiegen. Vermutlich versuchten die Täter zunächst, über eine Tür im Wintergarten des Hauses in das Haus einzubrechen, dies gelang scheinbar nicht, danach hebelten der oder die Täter die Haustür auf und gelangten so ins Haus. Aus dem Haus wurde nichts gestohlen.

Im zweiten Fall stiegen unbekannte Täter zwischen dem 13.12.2024, 12.00 - 15.12.2024, 11.45 Uhr in ein leerstehendes Einfamilienhaus, ebenfalls in der Dorfstraße in Quarnbek, ein. In diesem Fall konnten Polizeibeamte Hebelspuren an einem seitlichen Fenster feststellen, durch dieses Fenster gelangten der oder die Täter ins Haus und durchwühlten dort alle Schränke und Schubladen, auch hier wurde vermutlich nichts gestohlen.

Im dritten Fall kam es zwischen dem 14.12.2024, 08.10 Uhr und dem 15.12.2024, 12.30 Uhr zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Karkkamp in Melsdorf. In diesem Fall hebelten der oder die Täter die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und gelangten auf diesem Wege ins Haus. Auch in diesem Haus wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt, auch hier dürften die Täter ohne Stehlgut geflohen sein.

In allen Fällen sucht die Kriminalpolizei in Rendsburg nach Zeugen und Hinweisgebern. Sollten Hausbesitzer in Tatortnähe eine Kameraüberwachung an ihrem Haus installiert haben, werden diese gebeten, sich die Aufnahmen der letzten Tage anzuschauen und bei verdächtigen Beobachtungen dies der Polizei Rendsburg melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

