POL-KN: (Tuttlingen) - Geparkter Kia bei Unfall stark beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (27.06.2025)

Tuttlingen (ots) - Am frühen Samstagmorgen hat ein 25-Jähriger in der Rußbergstraße ein Verkehrszeichen überfahren und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Gegen 05:30 Uhr bemerkte ein Anwohner einen lauten Knall, nachdem ein BMW 1er in Fahrtrichtung Rußberg zwischen dem Kreisverkehr ...

