Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mercedes ausgebrannt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (09.06.2025) brannte in den frühen Morgenstunden, gegen 3 Uhr, ein schwarzer Mercedes vollständig aus. Das Fahrzeug stand in der Brucknerstraße (nahe Lisztstraße) am Fahrbahnrand.

Zeugenaussagen zufolge waren kurz vor Ausbruch des Feuers drei Knallgeräusche und der akustische Alarm des Mercedes hörbar. Dann entfernten sich zwei männliche Personen von dem brennenden Auto. Durch das Feuer wurden ein weiteres Fahrzeug und ein Haus in unmittelbarer Nähe beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe wird derzeit auf etwa 260.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Haben Sie im genannten Zeitraum etwas beobachtet? Melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell