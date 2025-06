POL-PPRP: Mehrere Kellerabteile aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Ein 55-Jähriger aus Ludwigshafen erhielt am vergangenen Dienstag (03.06.2025) ein offenbar gefälschtes Schreiben einer Inkasso-Firma, in dem er zur Zahlung von knapp 3.000 Euro aufgefordert wurde. Der Mann zahlte den Betrag nicht, da er einen Betrugsversuch vermutete. Ein Schaden entstand somit nicht. Immer wieder landen in Briefkästen Schreiben von angeblichen Inkasso-Firmen. Darin wird den ...

