Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (09.06.2025), gegen 18 Uhr, befuhr eine 34-jährige Fahrradfahrerin die Niederfeldstraße. Ein 53-Jähriger missachtete ihren Vorrang, als er mit seinem Auto von einem Parkplatz in den Fließverkehr der Niederfeldstraße einfahren wollte. Die beiden Verkehrsteilnehmer stießen zusammen, woraufhin die Fahrradfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

