Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Kollision mit Außenleitplanke, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag auf der A5 im Bereich der Anschlussstelle Baden-Baden in Richtung Süden sind die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf der Suche nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein 69-jähriger Fahrer eines grünen Mazdas einem unvermittelt die Spur wechselnden Fahrzeug ausgewichen und dadurch ins Schleudern gekommen sein. In der Folge kollidierte der Mazda mit der Außenleitplanke wodurch an diesem ein Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand. Der Fahrer des spurwechselnden Fahrzeugs ist bislang unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer oder dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0781 21-4200 zu melden.

