POL-OG: Baden-Baden, A5 - Hoher Sachschaden nach zwei Auffahrunfällen

Baden-Baden, A5 (ots)

Zu einem Unfall kam es am Mittwochmorgen auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Baden-Baden und Rastatt-Süd. Gegen 8:30 Uhr musste ein BMW-Fahrer auf der linken Spur verkehrsbedingt aufgrund eines Rückstaus abbremsen, was dazu führte, dass ein nachfolgender Audi auffuhr. In diesen fuhr in der Folge der Fahrer eines Porsche Cayenne auf, der sich durch den Unfall offenbar leicht verletzte. Am Audi und am Porsche entstand augenscheinlich ein Totalschaden, der BMW wurde ebenfalls schwer beschädigt. Der Gesamtschaden wird aktuell auf rund 150.000 Euro geschätzt. Zur Beseitigung von Trümmerteilen musste die Autobahn in Richtung Karlsruhe für wenige Minuten vollgesperrt werden. Zwischenzeitlich läuft der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen und dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Die Bergungsmaßnahmen sind derzeit noch im Gange.

/rs

