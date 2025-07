Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Überschlagen: Vier Leichtverletzung nach Vorfahrtsmissachtung, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Ein überschlagenes Auto, vier Leichtverletzte und etwa 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz einer Vorfahrtsmissachtung am Mittwochnachmittag an der Kreuzung der Platanenallee zum Südring. Eine 67 Jahre alte Hyundai-Fahrerin befuhr hierbei die Platanenallee in Richtung Messe. Weil an der Kreuzung die dortige Ampel ausgefallen war und Gelblicht aufblinkte, war die Vorfahrt durch die dort befindlichen Verkehrsschilder geregelt. Als die 67-Jährige gegen 15:15 Uhr in den Kreuzungsbereich einfuhr, prallte sie mit dem VW einer 63-Jährigen zusammen, die den Südring von Ortenberg kommend befuhr. Durch die heftige Kollision überschlug sich der Hyundai und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Die 67-Jährige sowie drei weitere Mitfahrer trugen leichte Verletzungen davon und wurden mit Rettungswägen zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die VW-Lenkerin blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unversehrt. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg kümmerten sich um die Unfallaufnahme und bitten mögliche Zeugen des Zusammenstoßes, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden.

