LPI-G: Diebstahl aus Garten

Altenburg (ots) - Altenburg: Am Freitag (20.06.2025), gegen 17:15 Uhr, kam es in der Birkenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 23-jähriger Mann mit drei bislang unbekannten Personen in Streit, in dessen Verlauf einer der Tatverdächtigen Pfefferspray einsetzte. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und wurde in einem Klinikum ...

