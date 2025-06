Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung mit Pfefferspray

Altenburg (ots)

Altenburg: Am Freitag (20.06.2025), gegen 17:15 Uhr, kam es in der Birkenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 23-jähriger Mann mit drei bislang unbekannten Personen in Streit, in dessen Verlauf einer der Tatverdächtigen Pfefferspray einsetzte. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und wurde in einem Klinikum behandelt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 zu melden - Bezugsnummer 0159121/2025. (AK)

