Am Dienstag stieß ein Lieferwagen auf der B30 bei Biberach mit einem Holztransporter zusammen.

Um 12.40 Uhr war ein 53-Jähriger mit einem Lieferwagen in Richtung Ravensburg unterwegs. Kurz nach der Abfahrt Biberach-Süd geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort streifte er einen entgegenkommenden Lkw mit Anhänger. Durch den seitlichen Zusammenstoß kam der 62-Jährige mit seinem Holztransporter von der Straße ab und landete im Graben. Dabei verlor er etwa sechs bis sieben Baumstämme auf der Fahrbahn. Der Lieferwagen prallte nach dem Unfall in die Leitplanken und kam auf der Straße zum Stehen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Straßenmeisterei waren im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Fahrbahn musste die Bundesstraße für mehrere Stunden aus beiden Richtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurden umgeleitet wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Abschlepper bargen die beiden Fahrzeuge. Während die Fahrtrichtung Süd noch weiterhin gesperrt bleibt konnte ab 15.48 Uhr die Fahrtrichtung Nord für den Verkehr freigegeben werden. Von einer weiteren zeitweisen Vollsperrung zur Bergung des Anhängers im Laufe des Tages ist auszugehen. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

