POL-HAM: Mercedes-Fahrer weicht Katze aus, 40.000 Euro Sachschaden, Fahrer leicht verletzt

Hamm-Westen (ots)

Ein 32jähriger Fahrer eines PKW Mercedes Benz wich nach eigenen Angaben am Donnerstag, 29. Mai gegen 3:30 Uhr auf der Wilhelmstraße einer Katze aus. Der 32jährige befuhr die Wilhelmstraße in Richtung Westen. Durch das Ausweichen geriet der Hammer Unfallfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei weiteren Fahrzeugen, die am Fahrbahnrand zum Parken abgestellt waren. Durch den Zusammenstoß wurde der 32jährige leicht verletzt. Er wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung entlassen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mindestens 40.000 Euro geschätzt. Der Mercedes des 32jährigen sowie ein geparkter Audi Q3 waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (nue)

