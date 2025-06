Ulm (ots) - Der Mann befand sich gegen 10.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Neuwiesenstraße. Eine Zeugin beobachtete, wie der 48-Jährige seinen Rucksack mit Lebensmittel vollpackte. An der Kasse wollte er lediglich eine Fanta bezahlen. Als er darauf angesprochen wurde, öffnete er nur zögerlich seinen ...

mehr