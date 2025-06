Polizeipräsidium Ulm

Seine Einkäufe wollte ein 48-Jähriger am Montag nicht bezahlen.

Der Mann befand sich gegen 10.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Neuwiesenstraße. Eine Zeugin beobachtete, wie der 48-Jährige seinen Rucksack mit Lebensmittel vollpackte. An der Kasse wollte er lediglich eine Fanta bezahlen. Als er darauf angesprochen wurde, öffnete er nur zögerlich seinen Rucksack. Darin befanden sich Lebensmittel im Wert von über 40 Euro. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

