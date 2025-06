Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Sonntag flüchtete ein Radfahrer nach einem Unfall in Ulm.

In der Nacht auf Sonntag parkte ein Audi in der Sedanstraße. Ein unbekannter Radfahrer stieß gegen 0.45 Uhr gegen das Auto. Die Kollision hörte ein Anwohner und informierte die Polizei. Ohne sich um den Schaden zu kümmern radelte der Verursacher mit einer Begleitung in Richtung Söflingen davon. Die Polizei Ulm-West (Tel. 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe am Audi wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

