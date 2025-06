Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Vandale unterwegs - Auto beschädigt

Ein Unbekannter übergoss am Sonntag in Riedlingen ein geparktes Auto mit Motoröl.

Ulm (ots)

Der Besitzer des weissen Audi A6 parkte sein Auto am Sonntag in der Kolpingstraße in einer Hofeinfahrt. Als er gegen 22.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er den Schaden. Ein Unbekannter hatte Motoröl großflächig über das gesamte Fahrzeug verteilt. Ob ein Schaden entstanden ist, muss die Polizei Riedlingen noch ermitteln. Ebenso ist unklar, ob durch das ausgeleerte Öl der Boden verunreinigt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07371/938-0 entgegen.

