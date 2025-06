Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Zu dicht aufgefahren

Drei Autos waren am Montag bei einem Unfall beteiligt.

Ulm (ots)

Die 22-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes auf der B466 von Hausen in Richtung Geislingen. Gegen 7.30 Uhr kam ein Rettungswagen mit Sondersignalen entgegen. Die 22-Jährige bremste daraufhin stark ab. Der hinter ihr fahrende Opel mit einer 18-Jährigen am Steuer bremste ebenfalls. An dritter Stelle fuhr ein 57-Jähriger mit seinem VW. Der bremste zwar. Aber aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstandes krachte der VW dem Opel in das Heck. Den Opel schob es noch auf den Mercedes. Bei dem Unfall erlitt die Opel Fahrerin leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

