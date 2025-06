Polizeipräsidium Ulm

Eine vollautomatische Maschine stand am Dienstag in Biberach in Flammen. Sieben Arbeiter atmeten Rauchgase ein, konnten nach einer Behandlung nach Hause.

Wie die Polizei berichtet, wurde der Brand gegen 1.30 Uhr gemeldet. In einer Firma in der Arthur-Handtmann-Straße hatte eine Maschine zur Verarbeitung von Aluminium Feuer gefangen. In einem abgeschlossenen Bereich, der durch einen Roboter bedient wird, war das Feuer ausgebrochen. Die sogenannte Roboterzelle wird während der Produktion nicht von den Arbeitern betreten. Trotz Löschversuchen durch die Arbeiter griff das Feuer auf die gesamte Anlage über. Die Feuerwehr Biberach löschte den Vollbrand schnell. Dennoch entstand Sachschaden von mehreren hundert tausend Euro. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der Brand wohl durch einen technischen Defekt in der Anlage entstanden. Zur Brandausbruchzeit befanden sich mehrere Arbeiter in der Produktionshalle und atmeten Rauchgase ein. Der Rettungsdienst untersuchte die Leichtverletzten im Alter von 41 bis 61 Jahren. Eine Mitnahme ins Krankenhaus war nicht erforderlich.

