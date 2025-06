Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - In Einfahrt festgefahren

Am Dienstagmorgen verursachte ein Lkw einen Verkehrsunfall in Gerstetten.

Ulm (ots)

Der 61-jährige Renault-Fahrer fuhr gegen 05.00 Uhr in der Wederstraße. Um abzuladen fuhr er in eine Gebäudeeinfahrt ein. Aufgrund eines parkenden Autos, konnte der Fahrer wohl nicht richtig ausholen und fuhr sich in der Einfahrt fest. Beim Rangieren stieß er gegen den geparkten Mercedes. Das Polizeirevier Heidenheim schätzt den Schaden auf etwa 8000 Euro. Am LKW entstand kein Schaden.

++++ 1066059(TH)

