Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250424-4: Autofahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Pulheim (ots)

Tatverdächtiger räumt Drogenkonsum ein

Eine allgemeine Verkehrskontrolle hat am Mittwochnachmittag (23. April) in Pulheim-Sinnersdorf gleich zwei Verstöße eines Autofahrers (41) aufgedeckt. Die Ermittlungen des Streifenteams ergaben, dass der 41-Jährge nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem räumte der Kontrollierte ein, dass er am Morgen Amphetamine konsumiert habe. Die Polizisten brachten den Mann zur Polizeiwache und ordneten eine Blutprobe an, die wenig später durch einen Arzt entnommen wurde.

Gegen 16.45 Uhr waren die Beamten während der Streife auf der Pulheimer Straße unterwegs. Sie entschlossen sich den Fahrer eines Audi zu kontrollieren. Nachdem der Fahrer den Streifenwagen gesehen hatte, bog er kurzfristig ab. Auf der Markusstraße stoppte der Fahrer schließlich und ließ sich kontrollieren. Die Behauptung, er habe seinen Führerschein auf der Arbeit liegen gelassen, widerlegten die Recherchen der Polizisten sehr schnell. Die Ermittlungen ergaben nämlich, dass der Mann seinen Führerschein wegen wiederholter Drogenfahrten hatte abgeben müssen.

Dem geschulten Auge der Uniformierten entging natürlich nicht, dass der Mann auch während der Kontrolle Auffälligkeiten zeigte, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Einen Drogenvortest ersparte sich der Verdächtige, als er nach seiner offiziellen Belehrung den Drogenkonsum einräumte.

Nach der Blutprobenennahme durfte der 41-Jährige die Polizeiwache wieder verlassen. Er muss sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz (Drogenfahrt) verantworten. Die Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell