(HDH) Heidenheim - Mit Promille unterwegs

Am Montag meldete eine Zeugin einen betrunkenen Autofahrer in Heidenheim.

Um 10.15 Uhr meldete die Zeugin, wie zwei offensichtlich stark betrunkene Männer in der Wilhelmstraße in einen Opel stiegen und davonfuhren. Die Polizei Heidenheim stellte kurz darauf das geparkte Auto an der Wohnanschrift von einem der Männer fest. Die beiden Männer im Alter von 51 und 56 Jahren wurden kurz darauf ebenfalls angetroffen. Die Ermittlungen ergaben, dass wohl nicht der 56-jährige Besitzer des Opels fuhr, sondern sein 51-jähriger Bekannter. Der räumte zumindest spontan ein, gefahren zu sein. Neben dem Verdacht der Trunkenheitsfahrt ermittelt die Polizei Heidenheim nun auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann. Denn einen Führerschein hatte er nicht.

