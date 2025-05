Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Durstiger Dieb dingfest gemacht

Pforzheim (ots)

Einen Vorrat an Hochprozentigem hat sich am Samstagmorgen ein 23-Jähriger offenbar zulegen wollen, als er in einem Supermarkt in der Oststadt mehrere Flaschen Kräuterlikör eingesteckt hatte, ohne die Ware im Anschluss zu bezahlen.

Tatsächlich elf Flaschen des Marken-Kräuterlikörs im Gesamtwert von rund 160 Euro packte der Mann in seinen Rucksack und verließ im Anschluss, gegen 10:30 Uhr, das Warenhaus im Hohwiesenweg ohne die Ware zu bezahlen. Da sich der Dieb gegenüber dem Personal unkooperativ zeigte, führte die Polizei unter anderem die Personalienfeststellung durch. Bei der Durchsuchung des weiterhin renitenten Mannes fanden die Beamten neben dem Diebesgut auch eine griffbereite Nagelschere, so dass der 23-Jährige nun mit einer Strafanzeige wegen Diebstahls mit Waffen rechnen muss.

Sabine Maag, Pressestelle

