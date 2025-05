POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Brand einer Lagerhalle - mehrere Feuerwehrkräfte verletzt - Zeugenhinweise erbeten

Freudenstadt (ots) - Am Donnerstag, den 01.05.2025 kam es gegen 10 Uhr in Freudenstadt auf einer abschüssigen Strecke von der Schillerstraße in Richtung Talstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pedelecs-Fahrer, bei dem ein 67-Jähriger mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik ...

