POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Kämpfelbach (ots) - Aufmerksame Bürger haben am frühen Donnerstagmorgen zwei aufgebrochene Zigarettenautomaten in Bilfingen bemerkt. Gegen 5:20 Uhr wurde die Polizei verständigt, dass ein Automat mit Rauchgut in der Mühlstraße als auch ein weiterer in der Boschstraße aufgebrochen worden war. Teilweise konnte ...

mehr