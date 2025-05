Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Höfen an der Enz - Schwerer Verkehrsunfall auf Bundesstraße

Pforzheim (ots)

Am Mittwochabend (14.05.2025) kam es gegen 18.25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Höfen und Calmbach, bei dem ein Motorradfahrer und seine Sozia schwerverletzt und eine Person leicht verletzt wurden.

Ermittlungen der Verkehrspolizei Pforzheim ergaben, dass ein 66-jähriger Motorradfahrer zusammen mit einer 60-jährigen Sozia auf der B 294 von Calmbach in Richtung Höfen fuhr.

Vor dem Motorrad in gleiche Richtung unterwegs war ein 31-jähriger Fahrer eines Jeeps. Aufgrund einer baustellenbedingt verengten Verkehrsführung und eines entgegenkommenden Lkws bremste der Jeep-Fahrer ab. Der Krad-Fahrer fuhr dem Pkw heckseitig auf. Dieser kam vor dem in entgegen gesetzte Richtung fahrenden Lkw zu Fall. Die Mitfahrerin des Motorrads wurde über das Dach des Jeeps geschleudert und kam ebenso vor dem Lkw zum Liegen. Glücklicherweise kam es bei beiden zu keiner Berührung mit dem Lkw. Beide wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Eine Lebensgefahr konnte am späteren Abend ausgeschlossen werden.

Im Pkw wurde eine mitfahrende 27-jährige Person leichtverletzt.

Am Motorrad entstand Schaden von ca. 25.000 Euro (Totalschaden) und am Jeep ca. 10.000 Euro. Da das Motorrad in den entgegenkommenden Lkw rutschte entstand am Lkw ebenfalls Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die B 294 zwischen dem Ortsausgang Höfen und Höhe Industriegebiet bis 21.10 Uhr voll gesperrt werden.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell