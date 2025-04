LPI-NDH: Einbrecher flüchten ohne Beutegut

Mühlhausen (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Fahrräder von einem Hinterhof in der Nonnenbergstraße. Die Tat ereignete sich zwischen 5.45 Uhr und 6 Uhr. Die Unbekannten flüchteten mit den gestohlenen Mountainbikes in den Farben Gelb und Grün, ließen am Tatort jedoch ein mitgebrachtes Fahrrad und ein Radio zurück. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wer Angaben ...

