Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Zigaretten und Bargeld entwendet - Zeugenhinweise erbeten

Kämpfelbach (ots)

Aufmerksame Bürger haben am frühen Donnerstagmorgen zwei aufgebrochene Zigarettenautomaten in Bilfingen bemerkt.

Gegen 5:20 Uhr wurde die Polizei verständigt, dass ein Automat mit Rauchgut in der Mühlstraße als auch ein weiterer in der Boschstraße aufgebrochen worden war. Teilweise konnte auch Tatwerkzeug in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden. Der genaue Gesamtschaden ist unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Königsbach.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder die Kameraaufzeichnung aus dem Tatortnahbereich zur Verfügung stellen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

