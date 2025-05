Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Oberreichenbach - Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 296

Calw (ots)

Am Mittwochvormittag wurde in Oberreichenbach auf der Bundesstraße 296 in Fahrtrichtung Calmbach Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Mit 41 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit ist ein Fahrzeug besonders aufgefallen.

Zwischen 07:30 Uhr und 12 Uhr überwachten Polizeibeamte die Geschwindigkeitsbeschränkung von erlaubten 100 km/h. Im Verlauf der Kontrolle wurden rund 820 Fahrzeuge gemessen. Hierbei lag die Geschwindigkeit von 31 Fahrzeugen über dem vorgeschriebenen Tempolimit. Der höchste gemessene Wert eines Pkw lag bei 141 km/h. Den Fahrer erwartet nun ein Fahrverbot.

Die Polizei wird die Kontrollen der Verkehrsregeln weiter fortsetzen um deren Einhaltung sicherzustellen und die allgemeine Verkehrssicherheit zu erhöhen. Zu schnelles Fahren bleibt weiterhin eine der Hauptursachen für Unfälle mit Personenschäden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

