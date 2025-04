Rüsselsheim (ots) - In der Nacht zum Dienstag (08.04.) suchten bislang unbekannte Täter ein Mehrfamilienhaus in der Robert-Bunsen-Straße in Haßloch auf. Über die Tür verschafften die Täter anschließend Zutritt in eine Wohnung im 8. Obergeschoss und entwendeten Schmuck. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

mehr