Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: "Sichere Innenstadt" - Polizei kontrolliert 171 Personen

Zwei Messer und Betäubungsmittel sichergestellt

Darmstadt (ots)

Im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" kontrollierten Beamtinnen und Beamte des 1. Reviers mit Einsatzkräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, am Montag (7.4.) die Innenstadt sowie Nahbereiche des Herrngartens. Die Einsatzkräfte wurden unter anderem von Zivilfahndern sowie der Darmstädter Stadt- und Wachpolizei unterstützt. Insgesamt wurden in der Zeit zwischen 12.00 und 16.30 Uhr von den Ordnungshütern über 170 Personen überprüft.

Zu Beginn der Kontrollen waren auch Innenminister Roman Poseck und Landespolizeipräsident Robert Schäfer anwesend, um mit den eingesetzten Beamtinnen und Beamten in einen Austausch zu kommen und sich ein eigenes Bild der Innenstadtbereiche zu verschaffen.

Zivilfahnder starteten ihre Kontrollen gegen 12.00 Uhr in der Schleiermacherstraße, als sie den Verkauf von Betäubungsmitteln beobachteten. Bei der danach durchgeführten Durchsuchung eines 46-jährigen Tatverdächtigen fanden sie unter anderem Heroin, Kokain, Cannabis und verschreibungspflichtige Tabletten. Sowohl die Drogen, als auch circa 40 Euro Bargeld was der Mann mit sich führte, stellten sie sicher. Nachdem er auf dem 1. Revier eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen musste und ein Strafverfahren eröffnet wurde, konnte der 46-Jährige den Heimweg antreten.

Ebenfalls in der Schleiermacherstraße fiel den Beamten ein Tütchen Kokain bei einem 48-jährigen Mann auf. Als dieser sich nicht ausweisen konnte, stellte sich heraus, dass er sich unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Besitzes von Kokain und des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz.

Zwischen 13.30 und 14.00 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten drei weitere Männer, welche ebenfalls unerlaubt in die Bundesrepublik eingereist waren. Einen 43- sowie 28-Jährigen entließen sie nach Rücksprache mit der Ausländerbehörde in der Schleiermacherstraße. Einen 32-jährigen Tatverdächtigen brachten sie auf das 1. Polizeirevier, wo die Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen wiederholten Aufenthaltsverstößen eine richterliche Vorführung anordnete. Diese fand am Dienstagmittag (8.4.) statt, wobei der Richter die Untersuchungshaft anordnete und die Ordnungshüter den 32-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt brachten.

Bei weiteren Überprüfungen in der Schleiermacherstraße und der Durchsuchung eines 26-Jährigen aus Darmstadt, fanden die Polizeikräfte gegen 16.00 Uhr unter anderem Crack und Heroin, welches sie sicherstellten. Gegen den Mann eröffneten sie ein Strafverfahren, bevor er den Heimweg antreten durfte.

Zwischen 16.45 und 17.15 Uhr verlegten die Polizisten ihre Kontrollen, mit besonderem Augenmerk auf die Einhaltung des Waffenverbots im ÖPNV, auf den Friedensplatz. Hier stoppten sie sechs Busse und kontrollierten insgesamt 132 Personen. Sie stellten bei einem 41-Jährigen aus Darmstadt ein Taschenmesser sowie bei einem 24-Jährigen aus Bickenbach ein Klappmesser sicher. Beide Männer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell