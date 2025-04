Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Schmuckdiebstahl nach Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (08.04.) suchten bislang unbekannte Täter ein Mehrfamilienhaus in der Robert-Bunsen-Straße in Haßloch auf. Über die Tür verschafften die Täter anschließend Zutritt in eine Wohnung im 8. Obergeschoss und entwendeten Schmuck.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten sich beim Kommissariat 21/22 der Kripo in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

