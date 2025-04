Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kreis Bergstraße: Kontrollen zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität

Bild-Infos

Download

Kreis Bergstraße (ots)

Im Rahmen von Kontrollen im Kreis Bergstraße überprüften Beamtinnen und Beamte des Heppenheimer Einbruchskommissariats K 21/22, unterstützt von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei, am Montag (07.04.), in der Zeit zwischen 14.00 und 21.15 Uhr, zahlreiche Fahrzeuge und nahmen Insassen genauer unter die Lupe. Die Personen- und Fahrzeugkontrollen fanden insbesondere in Wohn- und Industriegebieten statt. Im Rahmen einer Kontrollstelle in der Zeit zwischen 18.30 und 21.00 Uhr am Europaplatz in Heppenheim, wurden in der Summe 27 Fahrzeuge gestoppt und 15 Personen genauer überprüft.

Die Kontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbruch und weiterer Eigentumskriminalität dienten insbesondere dem Ziel, Straftäter nachhaltig zu verunsichern sowie den Kreis Bergstraße für die Täter "unattraktiv" zu machen. Ein weiterer Aspekt war zudem die Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung. Neben den Kontrollen führte die Polizei hierzu auch zahlreiche Bürgergespräche durch und gab Tipps und Verhaltenshinweise zum Thema "Einbruchschutz".

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell