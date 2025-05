Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 01.05.2025, 21:32 Uhr: Radfahrer kollidieren - zwei Schwerverletzte: Radfahrer erliegt seinen Verletzungen

Freudenstadt (ots)

Am Donnerstag, den 01.05.2025 kam es gegen 10 Uhr in Freudenstadt auf einer abschüssigen Strecke von der Schillerstraße in Richtung Talstraße zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pedelecs-Fahrer, bei dem ein 67-Jähriger mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht wurde. Am Donnerstagabend (15.05.2025) erlag er dort seinen schweren Verletzungen.

